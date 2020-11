Real en Barcelona worden gedwongen om te snoeien in spelerslonen

Het bedrag dat Barcelona mag besteden aan de lonen van spelers en staf daalt van 656,43 miljoen euro naar 382,71 miljoen euro. De Catalaanse club is daardoor gedwongen om over nieuwe salarisverlagingen te onderhandelen. In 2019-2020 gaf Barcelona 532,4 miljoen euro uit aan salarissen.

Real Madrid mag dit seizoen 468,5 miljoen besteden aan spelerslonen, dat was in 2019-2020 nog 641 miljoen euro.

Atletico Madrid kan 95,78 miljoen euro minder uitgeven: 252,72 in plaats van 348,5 miljoen euro. Real Sociedad mag dan weer wat meer besteden: 100,87 miljoen in plaats van 85,57 miljoen. De totale verlaging van het salarisplafond in La Liga bedraagt zo'n 700 miljoen euro.