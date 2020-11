Profclubs gaan "99 procent zeker" niet op buitenlandse winterstage dit jaar

"We bekijken nu de mogelijkheden om in België een stage te organiseren, maar de kans dat we ons verplaatsten zal klein zijn. We gaan bekijken hoe we het kunnen organiseren binnen ons eigen trainingscentrum."

"Tijdens de afgelopen zomer was er nog veel onduidelijkheid over deze winterperiode en hebben we een dubbele planning gemaakt. Het plan om een winterstage te doen in het buitenland hebben we door de omstandigheden vrij snel verlaten", zegt CEO van Anderlecht, Karel Van Eetvelt.

Het algemeen advies van de dienst Buitenlandse Zaken om niet te reizen, speelt daarbij mee, maar ook de mogelijkheid dat spelers of hele teams in quarantaine moeten bij terugkomst, terwijl de kalender al zo vol zit.

De Pro League heeft in een mail naar alle profclubs zijn leden "dringend verzocht" om in coronatijden in België te blijven en niet naar het buitenland te trekken.

"De facto wordt buitenlandse stage moeilijk gezien verschoven bekermatch"

Voetballers trekken graag op winterstage naar bijvoorbeeld de Spaanse of Qatarese zon. Dat is niet enkel aangenaam, maar ook nuttig zegt Karel Van Eetvelt. "Het is het moment dat je een tweede keer in het seizoen aan conditieopbouw kan doen en het is gekoppeld aan rustperiodes. Dat is belangrijk om aan blessurepreventie te doen en spieren en pezen rust te gunnen."

Maar clubs beseffen zelf ook de risico's van op winterstage gaan. Er is een verhoogd besmettingsrisico omdat ze verblijven in een hotel met andere gasten en trainen in trainingscomplexen, die met andere clubs gedeeld worden.

Ook praktisch wordt het moeilijk. Voor Genk en Beerschot bijvoorbeeld zitten er slechts 12 dagen tussen hun speeldag 19 op 27 december en de verschoven 1/16e finale in de Beker op 9 januari. Voor andere clubs is het maximaal 2 dagen meer. Als in die periode een stage valt, kunnen spelers niet rekenen op veel vakantiedagen in de kerstperiode.

"Heel wat amateurclubs zitten nog in de beker en kunnen zich nu heel moeilijk voorbereiden. Die inhaalspeeldag in de beker is een akkoord met de amateurclubs om die match te verplaatsten. Het gevolg is de facto dat een buitenlandse stage moeilijk wordt, maar het is niet zo dat de Pro League daarom die speeldag op 9 en 10 januari heeft gezet", zegt Van Eetvelt.