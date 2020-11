Nog 4 positieve gevallen bij Oekraïne, duel tegen Zwitserland gaat niet door

Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne stond al op de helling nadat gisteren 3 Oekraïners positief getest hadden.

Eerder vandaag was er nog twijfel over wie moest beslissen over een eventuele afgelasting. "De UEFA moet die beslissing nemen, maar communiceerde nog niet", meldde de Zwitserse bond.

Van Oekraïense zijde werd dan weer gewezen naar de Zwitserse autoriteiten, omdat de match daar plaatsvindt. De Oekraïners claimden trouwens dat de UEFA het duel wou laten plaatsvinden.



Doordat er vandaag 4 nieuwe coronagevallen zijn bij de Oekraïnse nationale ploeg, heeft de gezondheidsdienst van het kanton van Luzern beslist dat de volledige delegatie van Oekraïne in quarantaine moet. De wedstrijd tegen Zwitserland was zo van de baan.

Bij de 4 Oekraïners die vandaag positief getest hebben, is Roeslan Malinovski (ex-Genk) de grootste naam. De andere besmette personen zijn Sergej Krivtsov en Junior Moraes (beiden Sjachtar Donetsk) en physical coach Ivan Basjtovi.

Krivtsov en Moraes raakten bij Shakhtar al eens besmet met het coronavirus en ontwikkelden antilichamen. Voor de UEFA hadden ze dus mogen spelen vanavond, maar de Zwitserse autoriteiten stonden dat niet toe.