Koningskoppel New Kim-Armando is 2,8 miljoen waard, maar zal niet vliegen in China

Het is al lang geen geheim meer: het beeld van mannen op leeftijd in blauwe stofjassen, die onder de kerktoren wachten tot hun lievelingsduif terugkeert naar zijn bouwvallig duivenkot is totaal achterhaald.

Duivensport is big business geworden. Vorige week verbrak New Kim, een vrouwelijke duif uit Berlaar, het record als duurste duif ter wereld. New Kim kostte zijn nieuwe Chinese eigenaar 1,6 miljoen euro. En opvallend, New Kim krijgt in China dezelfde eigenaar als de vorige recordhouder.

Dezelfde zakenman kocht eerder de mannelijke duif Armando voor 1,2 miljoen euro. Ook al een duif uit Vlaanderen. Het gaat om bedragen om van te duizelen, maar in China, waar veel mensen van een gokje houden, zijn er wedstrijden waar de prijzenpot oploopt tot 10 miljoen euro.

"In Europa kan je met een wedstrijd zelf niet veel geld winnen. Door te gokken kan je iets meer verdienen, enkele honderden of misschien duizend euro's. In China wordt er voor veel meer gegokt", zegt Frederik Leliaert, professioneel duivenmelker bij "duivenhotel" Pipa.