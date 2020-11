Kijk op VRT NU naar het verhaal van de gevallen held Oscar Pistorius

Op het videplatform VRT NU loopt een 4-delige documentaire over de gewezen kampioen Oscar Pistorius (33). "Blade Runner" stapelde de successen op, tot de Zuid-Afrikaan beschuldigd werd van moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp.

Oscar Pistorius schreef in 2012 geschiedenis toen hij mocht deelnemen aan de 400 meter op de Olympische Spelen in Londen. Met zijn protheses haalde hij de halve finales. Een sportief succes, maar privé verging het Pistorius minder goed. Een jaar later op Valentijnsdag in Pretoria schoot hij zijn vriendin Reeva Steenkamp thuis dood. "Ik dacht dat het om een inbreker ging", luidde zijn verdediging, maar dat geloofde de jury niet. Pistorius werd veroordeeld tot 13 jaar cel. "The Life and Trials of Oscar Pistorius" reconstrueert de heroïek en tragiek rond "Blade Runner". Kijk hier naar de 4-delige documentaire.



VIDEO: Voorsmaakje "The Life and Trials of Oscar Pistorius"