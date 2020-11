Iljo Keisse: "Heb nog 1 of 2 jaar om fiets aan de haak te hangen in Kuipke"

Geen Gentse Zesdaagse deze week en dat is sneu. "Het ging een van mijn laatste kansen worden", vertelt de Keizer van het Kuipke Iljo Keisse, "want na mijn 40e wil ik niet meer koersen." Volgend jaar rijdt hij sowieso nog een vol seizoen op de weg: "Hopelijk met Remco en Fabio in de Giro."

Vanavond had het jaarlijkse wielerfestijn in de Gentse velodroom van start moeten gaan, maar het coronavirus was ook een streep door de rekening van de zesdaagse. Gisteren was Iljo Keisse wel in het Kuipke voor de Snelste Ronde, een alternatieve wedstrijd die u de komende dagen op deze pagina's kunt volgen. "Laat ons eerlijk zijn: ik doe liever de echte zesdaagse", reageert Keisse voor onze camera. "6 dagen lang voluitgaan in een volgepakt Kuipke is sowieso meer mijn ding dan één baanronde, niet meteen mijn specialiteit, in een lege zaal dan nog eens. Het voelt koud en kil aan, maar het is beter dan niks."

Zoals elk jaar had de Keizer van het Kuipke uitgekeken naar de Gentse Zesdaagse. "Het ging ook een van mijn laatste kansen worden", vertelt de 7-voudige winnaar. "Volgende maand word ik 38 en ik ga niet eeuwig blijven koersen."

"Na mijn 40e hoeft het niet. 2021 en misschien 2022 worden dus mijn laatste optredens in het Kuipke."

"En het is altijd mijn doel geweest om op de slotdag van de zesdaagse mijn fiets aan de haak te hangen. Het zou erg mooi zijn als ik dat kan doen net voor ik 40 word."

"Nog eens met Gilmore, maar hij fietst niet meer"

Iljo Keisse heeft in het Kuipke gekoerst met grote namen zoals Matthew Gilmore, Mark Cavendish of Elia Viviani.

"Als ik echt mag kiezen, wil ik nog een keer koersen met Matthew Gilmore. Hij heeft me alles geleerd, ik heb heel veel te danken aan hem."



"Fietsen doet hij ondertussen niet meer. Ik zal dus een andere renner moeten kiezen en dan kom ik bij één man uit: mijn huidige ploegmaat Michael Morkov."

"Hij verkeert in grote vorm: zowel op de weg als op de piste. Voor mij is Morkov een van de grote kandidaten om in Tokio de olympische titel te veroveren in de ploegkoers."

2015: Iljo Keisse wint in Gent met Michael Morkov.

VIDEO: Keisse wint voor de 7e keer in Gent (2018)

"Almeida luistert goed, dat is plezant"

Op de weg heeft Iljo Keisse zich dit seizoen weggecijferd voor de kopmannen van Deceuninck-Quick Step. In de Giro was dat de 16 jaar jongere Joao Almeida (22). De Portugees reed meer dan 14 dagen in de roze leiderstrui door Italië.

"Almeida heeft de rol van Remco Evenepoel heel goed overgenomen", zag Keisse van dichtbij. "Ook hij heeft een enorme progressie gemaakt dit seizoen. In het begin van het seizoen eindigde Almeida nog in de middenmoot van de Tour Down Under, op het einde van het seizoen werd hij 4e in de Giro."

"Fenomenaal vind ik dat en daar blijft hij allemaal rustig en bescheiden onder. Almeida luistert en hij volgt me, omdat hij het vak zo graag wil leren. Dat is plezant om mee te werken", lacht Keisse.

"Uiteindelijk plooit Almeida pas op de Stelvio. Geen schande, zeker niet omdat ik het iets vroeger verwacht had. Dankzij hem en dankzij Masnada (9e in Milaan, red) hebben we een enorm mooie Giro beleefd."

Joao Almeida trotseert de sneeuw in de Italiaanse bergen.

"Volgend jaar hopelijk met Remco en Fabio"

Ook volgend jaar hoopt Iljo Keisse er weer bij te zijn in Italië. "De Giro geniet mijn voorkeur, zeker als Remco (Evenepoel, red) erbij zal zijn." "En laat ons hopen dat Fabio (Jakobsen, red) dan weer op niveau rijdt en weer met ons mee kan koersen. Ik zou het top vinden."

En zet Keisse de kers op de taart met een tweede ritzege? "Graag", lacht hij, "maar eenvoudig is dat niet als je al veel werk hebt geleverd in een grote ronde." "Ik heb het dit jaar nog geprobeerd in de slotweek en ik voelde toch dat ik enkele procentjes miste. Hopelijk valt het nog een keer uit de lucht zoals 5 jaar geleden in de slotetappe."

Iljo Keisse in de cockpit tijdens de Giro van dit jaar.

