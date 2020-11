Duitse bondscoach na historische afgang: "Alles ging verkeerd"

Terwijl de vreugde zich op de Spaanse bank opstapelde, zakte Joachim Löw bij elk Spaans doelpunt dieper weg. "Niets werkte vandaag bij ons: lichaamstaal, agressiviteit, duelkracht,... niets heb ik daarvan gezien."

"Er was geen communicatie en geen organisatie en dat was dodelijk. Spanje was simpelweg sneller en collectief sterker dan wij. We hebben de match nooit onder controle gehad."

Löw ligt al sinds september onder vuur, omdat de keuzes die hij na het WK maakte - onder meer door ervaren rotten als Müller, Boateng en Hummels niet meer te selecteren - niet goed lijken uit te pakken.

"Er is op dit moment geen enkele reden om aan onze huidige aanpak te twijfelen. We moeten vertrouwen blijven geven aan deze spelers. We waren op de goeie weg, ook al zag je vanavond dat die weg langer is dan we gehoopt en gedacht hadden."