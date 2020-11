Circus-Wanty Gobert haalt Baptiste Planckaert en Italiaan Rota voor WorldTour

De Belgische puncher Baptiste Planckaert wil bij Circus-Wanty Gobert een met pech doorzaaid seizoen uitvegen. Planckaert brak zijn sleutelbeen in zijn 1e wedstrijd van het seizoen, de Saudi Tour, in de kleuren van Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Het duurde tot eind juli vooraleer hij écht aan zijn seizoen kon beginnen, met als resultaat een 3e plaats in de Antwerp Port Epic en de bergtrui in de Ronde van Luxemburg.

Planckaert ontdekte de World Tour in 2017 en 2018 bij Team Katjoesja, maar blinkt vooral in semiklassiekers uit. Dat bewijzen zijn overwinningen van vorig jaar in Rund um Köln en in 2016 in de Poly Normande, de Tour du Finistère, de Tour de Normandie en een rit in de Ronde van Tsjechië.

"2020 was een moeilijk jaar voor mij, dus was ik blij dat de overeenkomst met Circus-Wanty Gobert snel beklonken was. Ik was op zoek naar een iets beter programma en verandering van lucht", reageerde Planckaert.

"Nu het team bovendien de overstap naar de World Tour maakt, kan ik zeker op een uitdagende wedstrijdkalender rekenen. Zoals elk seizoen mik ik in elk geval op minstens 1 overwinning."

Van der Schueren had Planckaert al langer op het oog: "Hij is altijd gemotiveerd om te koersen. Zijn positieve ingesteldheid is een meerwaarde voor het team."