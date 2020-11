Ali Daei: "Een eer dat Ronaldo mijn record verbetert, al moet hij wel nog 7x scoren"

Ronaldo passeerde begin september tegen Zweden de kaap van de 100 goals voor zijn land. De 35-jarige aanvaller van Juventus is naast Daei de enige andere "honderdman" in het internationale voetbal. Sinds zijn debuut voor Portugal in 2003 zit Ronaldo aan 102 doelpunten in 168 wedstrijden.

Daei, die onder meer doelpunten maakte voor Bayern München en met Iran meedeed aan het WK 2006, kwam tot 109 doelpunten in 148 interlands. "Ik zou hem onmiddellijk feliciteren", vertelt de nu 51-jarige oud-spits aan het nieuwsagentschap Tasnim over de recordjacht van Ronaldo.

"Ronaldo zal mijn record verbeteren, daar ben ik zeker van, maar hij moet wel nog 7 doelpunten maken", knipoogde de Iraniër. "Het zou een ware eer zijn voor mij, dat een speler van zijn kaliber mijn record zou breken. Ronaldo is een van de allerbeste spelers ooit. Hij is een fenomeen."

Ronaldo krijgt vanavond al een kans om de kloof wat kleiner te maken. Portugal speelt op de slotdag van de Nations League op bezoek bij Kroatië.