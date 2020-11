Vandenbempt: "België zet kostbare stap naar eventuele eindwinst op EK of WK"

Met een volwassen prestatie hebben de Rode Duivels revanche genomen tegen Engeland in de Nations League. Dat ze die wedstrijd in het verleden misschien hadden verloren, wil veel zeggen volgens commentator Peter Vandenbempt. "Alle toplanden die succesvol zijn geweest op een EK of WK, zijn onderweg weleens door zo'n wedstrijd heen gesparteld."

"Soms moeten we gewoon eens blij zijn dat we winnen", analyseerde Dries Mertens na de zege tegen Engeland. En daar heeft hij groot gelijk in. Kwalificatiewedstrijden en wedstrijden in de eindronde van een toernooi moet je in de eerste plaats winnen. In deze bijzonder drukke periode voor de profvoetballers mag dat ook wel eens zoals de Belgen gisteren hebben gedaan. Klinisch, efficiënt, zuinig... Dat zijn adjectieven die erop wijzen dat België het anders heeft gedaan dan we gewend zijn geraakt de voorbije jaren. De Rode Duivels zijn een keurmerk geworden: vlot aanvallend, dominant, technisch en verzorgd spektakelvoetbal... Dat hebben ze ons zo geleerd en dat is ook de standaard die ze de voorbije jaren zelf hebben gezet. Dat is ook de reden waarom de Belgen in Rusland de "world champions of the heart" waren, de favoriete ploeg van voetballiefhebbers over de hele wereld.

De Rode Duivels zijn een keurmerk geworden met hun verzorgde spektakelvoetbal. Maar tegen Engeland hebben ze het anders gedaan.

Als de Duivels dan spelen zoals gisteren - slordig, veel balverlies, diep ingezakt in de tweede helft, zelfs onhandig op de counter, nochtans één van hun specialiteiten - dan neem ik aan dat dat wel nog eens gezegd mag worden. Dat is gewoon de analyse van de prestatie.

Maar zeker ook felicitaties voor de dodelijke efficiëntie en meer nog voor hun inzet, gretigheid, toewijding, professionalisme en solidariteit op het veld. Dat was wel voorbeeldig. Als de Rode Duivels niet de grootste fan zijn van de Nations League of vermoeid zijn door de overvolle kalender, dan was daar tegen Engeland niets van te merken.

"Verheugend dat Rode Duivels helft lang hun rechthoek moesten verdedigen"

Er wordt gezegd dat de Rode Duivels een paar jaar geleden zo'n wedstrijd hadden verloren. Dat klopt misschien wel. Dan is het inderdaad een kostbare stap vooruit in het proces naar eventuele eindwinst in een groot toernooi. Alle toplanden die succesvol zijn geweest op een EK of WK, zijn onderweg weleens door zo'n wedstrijd heen gesparteld. Het is een verheugende vaststelling dat de Rode Duivels bijvoorbeeld, zoals ook bondscoach Roberto Martinez aangaf, een helft lang hun eigen rechthoek hebben moeten verdedigen en nauwelijks een kans hebben weggegeven. Al ligt dat volgens de Engelse kwaliteitskranten ook wel aan de slechte tactiek van bondscoach Gareth Southgate. Hij krijgt er nogal van langs: gebrek aan snelheid voorin bij afwezigheid van Sterling, Rashford en het te laat inbrengen van Sancho... De wedstrijd was eigenlijk het omgekeerde van een maand geleden op Wembley, waar België toch een halfuur impressionant dominant was tegen de nummer 4 van de wereld. Maar dan was het niet efficiënt voorin en gaf het 2 goals weg, zonder een reactie in huis te hebben. Dan kan ik me voorstellen dat hun prestatie gisteren, in wat voor de rust een boeiende wedstrijd was, toch beter was.

"De Final Four missen zou onvergeeflijk zijn"

Met een gelijkspel of een zege woensdag tegen Denemarken zijn de Rode Duivels geplaatst voor de Final Four van de Nations League. En dat puntje moet wel lukken voor de Belgen. De Denen hebben nu wel voor het eerst in 10 jaar nog eens 5 keer op rij gewonnen, maar wel tegen IJsland en Faeroër. Dus we mogen niet overdrijven. Die Final Four weggooien, zoals 2 jaar geleden tegen Zwitserland, gaat niet gebeuren. Dat zou onvergeeflijk zijn. Die Final Four is een kans op een trofeetje voor de Rode Duivels. Door het uitstel van het EK komen er nu 3 kansen aan in 2 jaar tijd: de Nations League, het EK en het WK in Qatar. De Nations League zal een mooi toernooi zijn, kort en krachtig met een halve finale en een finale. Frankrijk heeft zich al geplaatst, Spanje of Duitsland gaat dat doen en Italië of Nederland. Twee zeer aantrekkelijke wedstrijden.

Als je deze generatie wil afrekenen als "geslaagd" of "niet geslaagd" op basis van een prijs, dan telt de Nations League toch niet mee.

De Belgische gouden generatie wil graag een trofee, maar de Nations League is toch een beetje zoals een nationale Supercup. Als een topcoach of topclub op het einde van het seizoen zegt: "We hebben wel de Supercup gewonnen", dan is dat meestal geen goed nieuws.

Dan heeft de club, waarvan verwacht werd dat ze kampioen zouden worden of de beker winnen, het op de grote momenten niet thuisgehaald. Voor de Rode Duivels zou dat dan het EK of WK zijn. Als je deze generatie wil afrekenen als "geslaagd" of "niet geslaagd" op basis van een prijs, dan telt de Nations League toch niet mee.