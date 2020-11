Sobol (Club) en Makarenko (Kortrijk) testen positief op corona bij Oekraïne

De dag na de 3-1-nederlaag tegen Duitsland waren alle coronatesten bij de Oekraïense nationale ploeg nog negatief, maar vandaag ging het corona-alarm af. Eduard Sobol, Jevhen Makarenko en Dmitro Riznik hebben positief getest op covid-19. Ze gingen alle drie in isolatie in hun hotelkamer.

Sobol speelde zaterdag nog negentig minuten mee tegen Duitsland, Makarenko viel 22 minuten voor tijd in. De Zwitserse autoriteiten moeten nu beslissen of Oekraïne nog mag spelen tegen Zwitserland in de Nations League.