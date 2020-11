Patrick Lefevere: "Hopelijk kunnen we België met Remco een Tour-zege bezorgen"

Lefevere: "Wereldtitel van Alaphilippe heeft me ontroerd"

Coronaseizoen 2020 was uiteindelijk toch een succesrijk jaar voor Deceuninck-Quick Step. "En dat ondanks 3 maanden lockdown en 5 geblesseerde renners, van wie enkele zwaar gekwetst waren", zegt teammanager Patrick Lefevere. "Remco Evenepoel heeft in 2020 heel wat uitgespookt. Hij reed 4 rittenkoersen en won ze allemaal. Onze jonge Almeida heeft 15 dagen de roze trui gedragen in de Giro en Sam Bennett won in de groene trui op de Champs-Elysées." "Iedereen zegt elk jaar hetzelfde tegen mij: "Volgend jaar zal dat niet meer lukken." En toch lukte dat de voorbije 8 jaar (of langer) telkens opnieuw."

Maar voor Lefeveres moment van het seizoen moeten we terug naar 27 september. "De wereldtitel van Julian Alaphilippe. Een wereldkampioen in de ploeg hebben, is altijd iets magisch." "Vooral de manier waarop vond ik mooi. Iedereen wist dat Alaphilippe daar zijn aanval zou lanceren en toch rijdt hij weg." "Men zegt wel dat Roglic niet vol gereden heeft in de achtervolging, maar ik denk dat hij niet beter kon. Ik heb ook al jongens gehoord die in die groep reden en ze zeiden: "Wij konden gewoon niet beter."" Kippenvel kreeg Lefevere niet van de wereldtitel. "Maar het ontroerde me wel."

"Tokio is voor Remco misschien de kans op olympisch goud"

Had Remco Evenepoel zonder die horrorval in Lombardije de Giro op een half been gewonnen? "Dat is wat te simplistisch gesteld. Eerst en vooral zijn er letterlijk en figuurlijk renners weggevallen in de Giro zoals Thomas en Kruijswijk. Dat waren voor mij toch 2 van de favorieten." "De jeugd heeft in de Giro zijn kans gegrepen. Eindwinnaar Geoghegan Hart en nummer 2 Hindley zijn allebei 25. Je ziet duidelijk dat er een generatiewissel is." "Iedereen zei dat Nibali in de slotweek van de Giro zou uithalen. Maar hij kon dat niet meer. Fuglsang evenmin. Ik vrees voor hen dat hun "moment de gloire" achter de rug is."

Remco heeft altijd gezegd dat hij naar de Spelen wil. En in Parijs 2024 zullen er geen grote bergen op het parcours liggen. Patrick Lefevere

Moet Evenepoel volgend seizoen kiezen tussen de Olympische Spelen en de Tour? "Remco heeft altijd gezegd dat hij naar de Olympische Spelen wil voor de weg- en tijdrit. Hij is al automatisch geselecteerd en het is maar om de 4 jaar." "In 2024 vinden de Spelen plaats in Parijs. Wat voor parcours zal dat zijn? Ik zie daar geen grote bergen liggen. Volgend jaar is het misschien wel de kans voor Remco om ooit eens olympisch kampioen te worden. Als de Spelen doorgaan tenminste."

"Als ik met team nooit Tour win, zal dat ook niet op m'n graf staan"

Lefevere is 65, hoelang wil hij nog doorgaan? "Er zit nog veel vuur in mij. Af en toe moet ik dat vuur op Twitter wel aan banden leggen", lacht Lefevere. "Maar het is nog niet op. Ik heb er nog niet genoeg van, maar ik zal ook niet alles oneindig rekken." "Ik ben heel goed omringd, waardoor ik niet per se op elke koers aanwezig hoef te zijn. Eigenlijk hoef ik maar 2 dingen te doen: voor het geld zorgen en blijven ademen." "Ik zou het liefst een project hebben van 5 jaar. Dan kan ik iets bouwen rond Remco en kunnen we België hopelijk een Tour-zege bezorgen."

"Maar als ik nooit de Ronde van Frankrijk gewonnen heb met mijn ploeg, zal dat ook niet op mijn graf staan."