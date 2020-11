Morten Olsen: "Denemarken is 5-2-nederlaag Rode Duivels nog niet vergeten"

Ook Morten Olsen beseft dat Denemarken een moeilijke opdracht wacht tegen de Rode Duivels. "Maar niets is onmogelijk", zegt hij. "Denemarken is de 5-2-nederlaag van de Rode Duivels tegen Zwitserland in de Nations League nog niet vergeten."

"Tegen IJsland controleerde Denemarken in de eerste helft, maar was het heel slecht na de rust. Organisatorisch stond het echter goed. Alleen zijn de topspelers die het verschil moeten maken, zoals Eriksen, niet in topvorm."