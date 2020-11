Marc Willems blikt vooruit op EK judo: "Casse en co gaan op blind date"

Testen en binnenblijven

Koen Sleeckx (Technisch Directeur Topsport bij Judo Vlaanderen): “Voor de afreis naar Praag moet iedereen 2 keer negatief testen, bij aankomst wordt men opnieuw getest en dat gebeurt om de 2 dagen nog eens. Men mag het hotel niet verlaten, het aantal personen dat de judoka’s naar de competitiehal begeleidt is beperkt. Er is overigens ook geen publiek toegelaten bij dit EK.”

Tot op het laatste moment bleef het EK onzeker, want Tsjechië concurreerde de afgelopen weken met België voor de koppositie in de ranglijst "land met de meeste coronabesmettingen". Maar de Internationale Judofederatie (IJF) heeft een héél streng protocol opgesteld dat garant moet staan voor een coronaveilig EK.

Blind date voor Casse en co

De goesting bij de judoka’s is groot, maar omdat bijna iedereen de afgelopen maanden in de eigen bubbel heeft moeten trainen, is het moeilijk in te schatten waar men staat ten opzichte van de internationale concurrentie. Het zou dus wel eens een EK van verrassingen kunnen worden. Toch hoopt de Belgische delegatie met enkele medailles te kunnen terugkeren.

Sleeckx: “Wij rekenen op Matthias Casse (uittredend Europees kampioen en de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kg), al had hij onlangs een hamstringblessure en nam hij niet deel aan het grandslamtoernooi van Boedapest. Daarnaast hopen wij dat ook Toma Nikiforov voor de medailles kan strijden. Voorts gaan verschillende – vooral jonge vrouwelijke - judoka’s naar dit EK om ervaring op te doen, maar ook zij kunnen links of rechts verrassen.”