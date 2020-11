Lefevere: "3 jaar geleden zat ik samen met Van Aert, maar ik wou geen ambras"

Lefevere: "Wout zei dat hij af en toe zou meedoen op de weg"

Ook Patrick Lefevere was in dit coronaseizoen onder de indruk van Wout van Aert, die in de Tour en op het WK ook bewees over een stel klimmersbenen te beschikken.

"Iedereen vraagt aan mij: "Dat jij dat niet gezien hebt in Van Aert"", zegt Lefevere. "Maar 3 jaar geleden zat ik samen met Wout in mijn privéappartement in Antwerpen. Enkel wij met z'n tweeën, zonder managers."

"Wout zei toen: "Laat me nog een beetje crosser blijven. Af en toe zal ik eens meedoen op de weg en daarna zal ik terug naar de cross gaan. Dat zal waarschijnlijk mijn toekomst zijn."

"Maar Wout had toen nog een contract bij de ploeg van Nick Nuyens. Ik heb Wout toen gezegd dat ik al eens ambras heb gehad met de UCI over het contract tussen Frank Vandenboucke en Lotto-Soudal. Ik wil dat geen 2 keer."

"Ik zei: "Kijk, Wout. Als jij naar mij komt met een brief waarop staat "Ik ben vrij", dan wil ik onderhandelen over jouw loon. Maar ik wil niet tussen jou en Nick komen te staan. Ik wil geen proces. Ik heb al genoeg ambras gehad in mijn leven.""