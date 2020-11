Julie Allemand, de nieuwe ster van de Belgian Cats: "Ik wil elke dag beter worden"

Het gaat hard voor Julie Allemand dit jaar. Na de olympische kwalificatie trok ze naar de WNBA en de Indiana Fever om te leren. Maar omdat Erica Wheeler positief testte op corona werd ze voor de leeuwen gegooid. "Ik heb geen tijd gehad om na te denken. Ik stond meteen op het terrein als eerste spelverdeelster. Ik moest bewijzen dat ik de kwaliteiten had om het te maken in de WNBA en het is eigenlijk heel goed gegaan", vertelt Allemand, die net niet verkozen werd tot Rookie van het Jaar.

Zo volgt ze een beetje in de voetsporen van Emma Meesseman. "Ik had al veel met Emma gesproken vooraleer ik naar de VS vertrok. Een beetje om te weten wat er mij te wachten stond en hoe ze mij inschatte op dat niveau. We hebben veel dingen samen gedaan, dat was aangenaam."

"Het is mijn doel om elke dag beter te worden"

Allemand leerde veel in de WNBA en brengt dat ook mee naar de Belgian Cats. "Julie zorgt voor snelheid in ons spel, maar ook voor de controle", legt Antonia Delaere uit. "En na haar seizoen in de WNBA is ze nog meer een leidster geworden." Het is wel nog afwachten of er een vervolg komt op dat Amerikaans avontuur. "Ik heb duidelijke afspraken gemaakt met Indiana Fever", zegt Allemand. "Op het einde van het seizoen wilden zij dat ik zou terugkomen, maar ik heb hen gezegd dat de Belgian Cats voor mij het belangrijkste zijn." Er wachten de Belgian Cats heel wat uitdagingen. "Ik wil mezelf nu geen druk opleggen, maar de Olympische Spelen zijn het hoofddoel. En op het EK kunnen we ons ook plaatsen voor het WK basketbal in Australië, dat is dus ook belangrijk."

Allemand scheert hoge toppen in de WNBA en bij haar Franse ploeg Montpellier, maar de Belgische nationale ploeg gaat boven alles. Wat maakt spelen voor de Belgian Cats zo plezant? "De ambiance, we hangen echt aan elkaar. We zijn een hechte groep en vechten voor elkaar. Zowel op als naast het veld is er altijd enthousiasme." Het snelle basketbal van Allemand is een lust voor het oog, maar ze beseft dat ze nog kan groeien. Wat kan er nog beter? "Alles, gewoonweg alles, zowel op aanvallend als op verdedigend vlak." "Er zijn altijd wel zaken die ik nog wil verbeteren: mijn schot, mijn drive naar de ring, mijn linkerhand, mijn rechterhand. Het is net een kwaliteit voor een speelster als je weet dat je altijd moet blijven werken om beter te worden. Het is mijn doel in het leven om elke dag beter te worden."

Bekijk enkele knappe acties van Allemand tegen Oekraïne