Jan Vertonghen over "kapper" Mertens: "De achterkant kon wel wat beter"

Jan Vertonghen kon voor het Nations League-duel met Engeland geen beroep doen op een kapsalon. Daarom zette Dries Mertens zijn tondeuse in de haren van zijn collega-Rode Duivel.

Wat vond Vertonghen van het eindresultaat? "Mertens doet zijn best. Kapper is eigenlijk zijn eerste beroep. Ik heb hem wel al wat foto's doorgestuurd van de achterkant, want die kon wel wat beter", lachte Vertonghen na de zege tegen Engeland.