IOC-voorzitter Thomas Bach is vol vertrouwen over fans bij de Olympische Spelen

Drie laboratia staan intussen dichtbij een coronavaccin en dat is ook goed nieuws voor de Olympische Spelen, want met een vaccin wordt de kans op fans in de stadions een stuk groter. "Dit geeft ons veel vertrouwen dat we volgend jaar toeschouwers kunnen ontvangen en dat ze kunnen rekenen op een veilige omgeving", zegt Thomas Bach.

De IOC-voorzitter liet zich verder lovend uit over de maatregelen die het plaatselijk organisatiecomité en de Japanse regering in petto hebben in de strijd tegen het coronavirus. "We zijn de hand aan het leggen aan een enorme gereedschapskist waarin we alle denkbare maatregelen zullen steken", stelde Bach.



Bach verklaarde verder nog dat het IOC enorme inspanningen levert om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers en toeschouwers gevaccineerd kunnen worden voor hun aankomst in Japan, op voorwaarde dat er tegen juli 2021 een vaccin is tegen het coronavirus. Premier Suga herhaalde maandag dat het plaatsvinden van de komende Spelen een bewijs zou zijn dat "de mensheid het virus heeft overwonnen".

Met zijn bezoek aan Japan hoopt Bach het vertrouwen van onder meer de Japanners en de olympische sponsors op te krikken. Een meerderheid van de Japanners vindt dat de Spelen nog eens moeten worden uitgesteld of zelfs geannuleerd moeten worden, zo blijkt uit peilingen.