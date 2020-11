Elise Mertens springt opnieuw top 20 van WTA-ranking binnen

Naast Mertens staan ook Alison Van Uytvanck (63e) en Kirsten Flipkens (85e) nog in de top 100. Greet Minnen, die in Linz in de tweede ronde strandde, blijft 110e. Ysaline Bonaventure zakt twee plaatsen, ze is nu 122e. Yanina Wickmayer moet één plaats prijsgeven, ze is terug te vinden op de 165e stek.

De Australische Ashleigh Barty voert nog steeds de WTA-ranking aan, voor de Roemeense Simona Halep en de Japanse Naomi Osaka. De Amerikaanse Sofia Kenin en Oekraïense Elina Svitolina vervolledigen de top vijf.