Charleroi beschermt zich tegen schuldeisers met gerechtelijke procedure

"Dit is positief voor ons project. Het is bedoeld om ons te beschermen tijdens deze economisch hectische periode. Het is vooral om te anticiperen en de continuïteit van onze activiteiten op lange termijn te waarborgen."

Een gerechtelijke reorganisatieprocedure is bedoeld om bedrijven door een moeilijke periode heen te helpen. "We hebben deze aanvraag vrijwillig en goed doordacht gedaan", klinkt het in Charleroi.

"Horeca, cultuur, evenementen en profsport zijn vier van de sectoren zijn die economisch het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis en de Dôme Group is helaas in die 4 sectoren actief te zijn. De eerste golf hebben we nog kunnen doorstaan, maar deze tweede coronagolf brengt het project van de Dôme in gevaar."



"Dit economische gevaar wordt nog versterkt door de hervatting van de competitie. Dat kost geld, terwijl de wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld moet worden, zonder enige vorm van inkomsten."



"Het economische model van het Belgische basketbal is niet gebaseerd op televisierechten en transfersommen. Alleen door de aanwezigheid van publiek en sponsors is het levensvatbaar. Veel clubs profiteren van overheidssubsidies, maar dat is bij ons helaas niet het geval."