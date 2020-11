Campenaerts rijdt De Gendt eraf op training: "Hoezo, ik ben geen topcoureur?"

"Victor is qua uitstraling een topcoureur, maar toch haalt hij geen hoge wattages", zei Thomas De Gendt in De Tribune. "In tijdritten lagen mijn wattages 40 watt hoger, maar toch was Victor sneller, omdat hij zo aerodynamisch zit."

Jonas Heyerick, hoofdredacteur van wielermagazine Bahamontes, viel De Gendt bij. "Victor beseft heel goed dat hij qua wattages en aangeboren talent eigenlijk maar middelmatig is."



Die uitspraken schoten in het verkeerde keelgat van Campenaerts, die momenteel op zoek is naar een nieuwe ploeg. De werelduurrecordhouder confronteerde De Gendt nog eens met zijn woorden, nadat hij hem een koekje van eigen deeg had gegeven op training.

"Hoezo, ik ben geen topcoureur?", schertste Campenaerts tegen zijn trainingsmakker. De Gendt had een gevat antwoord klaar: "Zullen we onze overwinningen eens naast elkaar leggen?"