Argentijns recordinternational Javier Mascherano bergt zijn voetbalschoenen op

Javier Mascherano speelde liefst 147 interlands voor zijn land en is daarmee de Argentijnse recordinternational.

De defensieve middenvelder was met Argentinië 4 keer aanwezig op het WK. 1 keer speelde hij de WK-finale, in 2014. Argentinië verloor toen nipt tegen Duitsland (1-0).

Met de nationale ploeg kroonde Mascherano zich wel tot olympisch kampioen en dat zelfs tot 2 keer toe: in 2004 in Athene en in 2008 in Peking.

In clubverband kennen we Mascherano vooral uit zijn periode bij Barcelona (2010-2018). Met de Catalanen veroverde hij 4 keer de Spaanse titel, 4 keer de Spaanse beker en 2 keer de eindzege in de Champions League.

Mascherano sloot zijn carrière uiteindelijk in eigen land af bij Estudiantes de la Plata.