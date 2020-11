Vettel: "Emotioneel is Schumacher grootste voor mij, maar Hamilton zet grootste resultaten neer"

Lewis Hamilton (35) heeft vanmiddag autosportgeschiedenis geschreven. In de Grote Prijs van Turkije reed hij naar een 7e wereldtitel in de Formule 1, een evenaring van het record van Michael Schumacher.

Meteen na de race ging Sebastian Vettel (33) hem feliciteren. "Hamilton is de grootste van ons tijdperk", sprak de Duitse Ferrari-rijder.

"Juan Manuel Fangio of Stirling Moss vergelijken met onze generatie, dat is onmogelijk en zelfs zinloos", zei Vettel.

"Wij zouden het misschien in onze broek doen in hun auto's en misschien zouden zij het slechter doen in onze bolides omdat ze te snel zijn. Wie weet? Dat heeft geen belang", vervolgde de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013.

"Elk tijdperk heeft zijn rijder of rijders en Lewis is de onze", aldus Vettel. "Voor mij zal, emotioneel gezien, Michael Schumacher altijd de grootste zijn. Maar het lijdt geen twijfel dat Lewis de grootste is wat resultaten betreft."