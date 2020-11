Joan Mir doet Suzuki wereldtitel cadeau op 100e verjaardag

De voorlaatste race van het seizoen vond plaats in Valencia. De Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha) won op het Spaanse circuit, maar alle aandacht ging naar thuisrijder Joan Mir. De 23-jarige racer uit Palma verzekerde zich van zijn eerste wereldtitel op het hoogste niveau. Een 7e plaats was voldoende.

Drie jaar geleden snelde Mir al naar de titel in de Moto3-klasse. In het MotoGP-kampioenschap volgt hij 6-voudig wereldkampioen Marc Marquez op. De 27-jarige Honda-rijder brak begin dit seizoen zijn arm en kwam nadien niet meer in actie.



Volgende week zondag staat in Portugal de laatste WK-manche van het seizoen op het programma.