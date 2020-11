Emotionele Hamilton: "Mijn hele leven heb ik hier heimelijk van gedroomd"

"Dit gaat veel verder dan onze dromen"

"Ik ben een beetje sprakeloos", zei de 35-jarige Lewis Hamilton na zijn overwinning in Turkije die hem een 7e wereldtitel oplevert.

"Hier droomden we van toen we jong waren en naar de GP's keken. Dit gaat veel verder dan onze dromen. Droom het onmogelijke, dat is zo belangrijk voor kinderen."

"Luister niet naar diegenen die zeggen dat je iets niet kan bereiken. Je moet ervoor werken, het najagen en nooit opgeven of jezelf in twijfel trekken. Mijn hele leven heb ik hier heimelijk van gedroomd."

"Ik herinner me dat ik aan het kijken was hoe Michael Schumacher al die WK's won. Eén, twee of drie wereldtitels behalen is al zo moeilijk. Zeven is onvoorstelbaar. Er staat geen limiet op wat we samen kunnen doen, ik en dit team."

Hamilton bedankte Mercedes, waarmee hij tot dusver zes wereldtitels veroverde.

"Ik wil al onze jongens hier en in onze fabrieken bedanken", verklaarde de emotionele Brit. "Ik zou hier niet staan als ik niet bij dit team was terechtgekomen. De reis die we hebben afgelegd, is monumentaal. Ik ben zo trots."