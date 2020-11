Adam Peaty breekt wereldrecord 100m schoolslag kortebaan: "Kan nog sneller"

Adam Peaty heeft een nieuw wereldrecord te pakken. De recordhouder van de 50m en 100m schoolslag (langebaan) heeft nu ook het wereldrecord 100m schoolslag kortebaan verbeterd, met een tijd van 55"49.

Het vorige record stond op naam van Cameron van der Burgh, die in 2009 een tijd van 55"61 neerzette in Berlijn. De 50m schoolslag kortebaan staat nog wel op naam van de Zuid-Afrikaan, met 25"25 (ook in Berlijn, 2009).