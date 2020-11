Openhartige Kyrgios over pauze: "Ik had geen verlangen meer om te spelen"

Kyrgios speelde zijn laatste wedstrijd in februari op het hardcourt van Acapulco in Mexico. Daarna besloot de huidige nummer 45 van de wereld thuis in Australië te blijven, in plaats van het seizoen verder te zetten in Europa en Noord-Amerika.



De 25-jarige Kyrgios, die al vaker sprak over zijn haat-liefde-verhouding met de tennissport, vertelt in een openhartig interview dat hij al lang speelde met het idee van een sabbatjaar. De intrede van de coronacrisis bracht hem een goede gelegenheid om het tennisracket even links te laten liggen.