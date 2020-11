Luca Brecel verzekert zich van hoofdtabel German Masters snooker

De voorronden vonden plaats in Milton Keynes in Engeland. Donderdag kroop Brecel door het oog van de naald tegen James Cahill, vandaag verliep het een pak vlotter.



Higginson, die nog nooit een rankingtoernooi kon winnen, pakte wel het openingsframe op de ultieme kleuren. Maar Brecel antwoordde met breaks van 59 en 56 en won ook frame 4.

Higginson kon met een 129-break zijn achterstand herleiden tot 3-2, maar meer was hem niet gegund. Brecel sloeg meteen terug met winst in het 6e frame, waarna onze landgenoot zich met een 90-break verzekerde van deelname aan de eindfase. Die is normaal van 27 tot en met 31 januari in Berlijn.

Brecel schopte het in 2016 in de Tempodrom van Berlijn tot in de finale, die hij verloor van Martin Gould. Vorig jaar strandde hij in de 1/8e finales na 5-3-verlies tegen de latere winnaar Judd Trump.