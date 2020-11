Gerben Thijssen na Vuelta: "Een jaar geleden kon ik nog geen 5 trappen op"

Als wielrenner je eerste grote ronde rijden, dat is een mijlpaal en dat was het zeker voor Gerben Thijssen. Een jaar geleden kwam de jonge Limburger zwaar ten val tijdens de Zesdaagse in Gent. Maar na een lange revalidatie kan hij sinds deze zomer weer echt koersen en nam Lotto-Soudal hem mee naar de Vuelta. "Het was een lange weg, ik ben een ander persoon geworden."

Gerben Thijssen maakte indruk in Spanje met een 5e en een 2e plaats in de massasprints. Maar hij zag ook af in de bergritten en moest uiteindelijk opgeven, 4 dagen voor de slotrit naar Madrid.

"Natuurlijk wou ik heel graag uitrijden, maar ik was helemaal leeg en op", vertelt de 22-jarige coureur. "De laatste dagen moest ik m’n eten bijna binnen duwen, ik had amper eetlust. Dan weet je dat je aan het einde van je krachten zit. Maar ik mag toch heel tevreden terugblikken op die Vuelta."

Lege plek in de bus

Gerben Thijssen: "Die foto, natuurlijk is dat niet bewust van de ploeg, maar daarop zie ik dan die lege stoel waarop ik normaal zat en dat steekt wel. Want het moeilijkste moment voor mij van die hele Vuelta was toen ik afscheid moest nemen van de ploeg."

"Beste gevoel ter wereld" op La Farrapona

"Die rit naar La Farrapona… . Voor wie wat van wattages kent: ik kon bijna een uur geen 250 watt meer rijden en was dus volledig leeg. Maar op een of andere manier, door de adrenaline, heb ik op karakter verder gereden: 85 kilometer helemaal alleen." "’t Was ook een leuk gevoel met de ploegauto achter mij, zij probeerden mij erdoor te halen. Want ik heb een paar keer gedacht: "Nu is het voorbij." Maar dan kom je boven en zie je op 100 meter van de finish dat je nog 6 minuten over hebt op de limiet, dat is wel het beste gevoel ter wereld."

"Noem me maar een rassprinter"

Gerben Thijssen wil het maken als sprinter en dat het potentieel er zeker is toonde hij met een vijfde en een tweede plaats in de Vuelta. "Ik was nog iets te veel onder de indruk en toonde misschien iets te veel respect. Maar ik ben al blij dat ik er zo stond." "Je mag mij zeker een rassprinter noemen. Vroeger wou ik nog iets meer tot het klassieke type uitgroeien, maar nu weet ik dat dat niet aan mij is besteed. Ik moet in die massasprints geloven, dat is mijn toekomst."

Ik heb me tijdens de Vuelta wel eens in de arm geknepen. Een jaar geleden raakte ik nog geen vijf trappen boven.

Een jaar geleden kwam Thijssen zwaar ten val tijdens de Gentse Zesdaagse. Gevolg: 3 gebroken ribben, een sleutelbeenbreuk en enkele kleine hersenbloedingen. “Als ik dan bijna een jaar later tweede word in een rit in de Vuelta, dan knijp

ik me wel eens in de arm: "Gerben, een jaar geleden was 5 trappen na elkaar

al een overwinning voor mij."" "Het was de moeilijkste periode uit mijn leven. ’t Was een heel lange weg, maar ik ben ook een ander persoon geworden en kan nu veel beter relativeren."

Terug naar het Kuipke