Derby County neemt afscheid van Cocu na dramatische 6 op 33

Derby County presteert dit seizoen ondermaats in de Championship. Van de 11 competitieduels werd er slechts eentje gewonnen. De club bengelt helemaal onderaan de stand en dan wordt er naar de trainer gekeken. Cocu, die vorig jaar nog nipt de play-offs voor promotie miste met de club, moet samen met zijn assistenten vertrekken.

Zijn laatste match verloor de club vorige week tegen Barnsley, maar daar was Cocu zelf al niet meer bij. Hij zat in coronaquarantaine.

Voor Cocu was Derby County na zijn periode bij PSV, waarmee hij drie keer landskampioen werd, zijn tweede buitenlandse club. In 2018 was hij al eens kortstondig trainer bij de Turkse topclub Fenerbahçe.

Een opvolger is er officieel nog niet, maar voorlopig neemt onder anderen Wayne Rooney over. Hij is zelf nog een speler van Derby County, maar zou op termijn ook officieel trainer kunnen worden.