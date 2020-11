De Bruyne: "Op Wembley startte ik met blessure, maar dat was mijn keuze"

De Rode Duivels liepen vorige maand in Engeland tegen een nederlaag aan. "Je moet aanvaarden dat je matchen verliest, maar we willen het nu gewoon beter doen", antwoordt De Bruyne nuchter op de vragen over revanche. "We willen een goeie match spelen en punten pakken."

"Op Wembley waren wij trouwens beter in de eerste helft, maar Engeland zal natuurlijk vooral naar die tweede helft kijken." De Engelsen missen morgen behoorlijk wat spelers. Ruiken de Belgen hun kans? "Ik denk dat de Engelse ploeg - net als België - goed genoeg is om de blessures op te vangen. We spelen morgen hoe dan ook tegen een sterke ploeg."

"Wij hadden in die heenmatch ook veel geblesseerden." Kevin De Bruyne moest in Engeland ook geblesseerd van het veld. "Eigenlijk was ik al geblesseerd aan die match begonnen", verklapte hij. "Maar ik probeerde toch te spelen omdat er zoveel afwezigen waren. Achteraf bekeken was dat misschien niet zo slim, maar het was mijn keuze."

Wat vond Manchester City-trainer Pep Guardiola van die keuze? “Twee dagen voor die match hadden we een scan genomen, maar eigenlijk was daar nog niet veel op te zien. Dat was net na een training. Het leek wel oké, maar op een scan twee dagen na de match kon je wel verschillende kleine blessures zien. Goed, die beslissing is toen hier genomen. Het heeft de blessure ook niet erger gemaakt. Die eerste scan was gewoon niet duidelijk."

De Belgen kunnen de Final 4 van de Nations League nu wel al ruiken. "Met 4 op 6 is het normaal wel voor ons. Maar de matchen moeten altijd gespeeld worden. Het is ook heel moeilijk om daar al naar uit te kijken want die Final 4 is pas volgend jaar in oktober. Daar zitten nog 50 matchen, 3 of 4 bekers en een EK tussen. Ik wil nu gewoon deze matchen goed spelen en ons kwalificeren."