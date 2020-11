Bondscoach kan IJsland niet naar EK loodsen en houdt eer aan zichzelf

De IJslanders verloren het beslissende play-offduel in Boedapest met 2-1 van Hongarije. Een drama zeker omdat ze twee minuten voor het einde nog 0-1 voor stonden. Het was altijd het doel van Hamren om IJsland naar het EK te loodsen. Nu dat niet gelukt is, stapt hij zelf op.

Hij maakte het nieuws zelf bekend op de persconferentie daags voor de Nations League-match tegen Denemarken. Tijdens die match zal hij wel nog op de bank zitten, net als tijdens het duel tegen Engeland op woensdag. Daarna geeft hij de fakkel door. In maart gaan de kwalificaties voor het WK 2022 al van start. "Dan is het volgens mij beter dat er iemand anders overneemt en IJsland naar het WK loodst", aldus Hamren.

De 63-jarige Hamren ging twee jaar geleden aan de slag als bondscoach van IJsland. Hij nam toen het roer over van Heimir Hallgrimsson.