Youri Tielemans: "Revanche tegen Engeland om grapjes van ploegmaats te vermijden"

"Ik ga me geen ancien noemen, maar ik voel me wel volledig deel van de groep. Ik probeer elke interland het beste van mezelf te geven en elke interland belangrijker te worden voor de ploeg. Ik voel ook dat ik elke match met de Rode Duivels evolueer als speler."

"Dat zit gewoon in mijn spel", verklaart Tielemans. "Zeker als middenvelder moet je je ploeg proberen opjagen. Het kan in een leeg stadion de andere ploeg ook afschrikken. Ik wilde spelers die een mindere eerste helft hadden gespeeld ook vertrouwen geven. Dat lukte en dat verbaast me niet, maar ik ben daar wel positief over."

Hij is nog altijd maar 23 jaar, maar Youri Tielemans toonde zich in de match tegen Zwitserland als een echte leider op het veld. Hij viel in in de tweede helft en vuurde zijn ploeg stevig aan.

"Winnen zodat ik de plaagstootjes kan geven in de kleedkamer van Leicester"

Tielemans: "We willen iets rechtzetten en revanche pakken. We hadden toen de eerste helft de volledige controle over de match, maar daarna stopten we plots met voetballen. Het zal een interessante wedstrijd worden, net zoals die tegen Denemarken. De Nations League blijft een trofee die we willen winnen."

Maar er is nog een reden waarom Tielemans revanche wil nemen. Hij wil de plaagstoten van z'n ploegmaats bij Leicester City (momenteel de fiere leider in de Premier League) zien te vermijden.



"Dat is inderdaad ook een reden", lacht hij. "Dan kan ik de plaagstootjes eens geven in de kleedkamer in plaats van andersom. Er is overigens wel heel veel respect voor de Duivels. Iedereen vindt het een zeer goede ploeg. Al onze namen op het veld geeft sommige Engelsen zelfs het water in de mond. Ze vinden het ook opvallend dat we echt een vriendengroep zijn. Het is heel leuk."



Wie is de ergste grappenmaker bij Leicester, wilde een Britse journalist nog weten. Jamie Vardy? "Hij is er zeker een, maar hij is niet de ergste. Maar ik ga je niet vertellen wie dat wel is", besluit Tielemans met een kwinkslag.