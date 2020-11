VAR ontzegt Lionel Messi de winning goal tegen Paraguay

Paraguay ligt Argentinië niet en dat werd ook duidelijk in het lege La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. Angel Romero scoorde voor Paraguay vanaf de stip zijn 3e goal in deze kwalificatiecampagne: 0-1.

Argentinië ging verwoed op zoek naar de gelijkmaker en vond die nog voor de rust. Nicolas Gonzalez kopte een hoekschop van Giovanni Lo Celso in doel.

In de tweede helft domineerde Argentinië. Lionel Messi dacht ook dat hij zijn land op voorsprong had gezet, maar zijn goal werd na een tussenkomst van de VAR afgekeurd voor een Argentijnse fout 27 seconden voor de goal van Messi.

"Er waren vandaag veel situaties waarin de VAR had kunnen ingrijpen, maar het niet deed", zei Argentijns bondscoach Lionel Scaloni. "Ik zeg niets over goeie of slechte intenties, maar niemand vindt voetbal op deze manier leuk."

Messi kwam nog dicht bij de winning goal met een heerlijke vrije trap, maar Antony Silva, de keeper van Paraguay, had zijn beste redding van de match in huis. De 1-1 is het eerste puntenverlies van Argentinië in de campagne. Na 3 matchen telt Argentinië 7 punten, Paraguay is ook nog ongeslagen met 5 punten.