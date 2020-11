Tuchel krijgt gelijk: Neymar raakt niet fit voor interlands met Brazilië

Neymar viel eind oktober in de CL-wedstrijd bij Basaksehir uit met een liesblessure. PSG-coach Thomas Tuchel zei vorige week dat het onmogelijk was voor zijn aanvaller om mee te spelen met Brazilië tegen Venezuela en Uruguay.

Maar Tite, de bondscoach van Brazilië, wou Neymar toch fit te krijgen voor het belangrijke duel met Uruguay op dinsdag. "We hoopten dat Neymar zou kunnen spelen tegen uruguay, daarom hebben we hem naar Brazilië laten komen", zegt teamdokter Rodrigo Lasmar.

"We hebben vooruitgang gezien, maar het is niet genoeg zodat hij klaar zou geraken voor de wedstrijd in Uruguay. Daarom hebben we beslist om Neymar niet meer bij de selectie te houden." Of Neymar in Brazilië blijft of meteen afreist naar Parijs was niet duidelijk.

Brazilië mist naast Neymar nog enkele belangrijke spelers: ook Coutinho, Fabinho, Rodrigo Caio, Eder Militao en Gabriel Menino zijn er niet bij.