Selemani moet zijn ex-club Union meer dan 500.000 euro betalen

Faïz Selemani was een van de smaakmakers bij Union, maar in de zomer van 2019 probeerde de middenvelder uit de Comoren een transfer te forceren. De club stuurde Selemani naar de B-kern, waarop die zijn contract eenzijdig verbrak. Enkele dagen later tekende hij transfervrij voor KV Kortrijk.

Dat laatste was een ongeoorloofd manoeuvre, zo heeft de arbeidsrechtbank nu beslist. Selemani moet Union een schadevergoeding betalen van meer dan een half miljoen euro, vermeerderd met intresten.

Union reageert opgelucht, ook omdat Selemani eerst wél zijn slag thuisgehaald had voor de rechtbank van eerste aanleg. "Deze uitspraak is belangrijk voor het voortbestaan van het transfersysteem in België", laat Union weten. Selemani kan wel nog in beroep gaan.