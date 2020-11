Schot Ryan Christie houdt het niet droog na EK-kwalificatie: "Dit betekent zo veel"

Ryan Christie reageerde heel emotioneel na de kwalificatie voor Euro 2020, de eerste EK-eindronde voor Schotland sinds Euro 1996 in Engeland. "Ik hoop dat iedereen in Schotland iets te vieren heeft vanavond", zei de middenvelder van Celtic.

"We hebben zo veel meegemaakt de laatste jaren. Wij weten, jij weet het, iedereen weet het en dit is een ongelooflijk grote last die van onze schouders valt", vocht Christie tegen de tranen in een interview bij Sky Sports.

"Dit betekent zo veel. Alles komt hier nu samen. Het is een verschrikkelijk jaar geweest voor iedereen en we wisten dat we iets konden doen voor ons land. Het is een speciale avond."