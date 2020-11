De Deense voetballer Nicolai Geertsen is wereldberoemd voor een dag. Zijn goal voor eersteklasser Lyngby wordt overal opgepikt. De verdediger wil scoren met een acrobatische omhaal, maar het leer botst op de lat. Maar als bij wonder wipt de bal zo opnieuw voor zijn voeten en de tweede keer is het wel raak. Wordt dit een kanshebber voor de Puskas Award? Oordeel zeker zelf.