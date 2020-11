Lefevere: "Publiek kan onderscheid niet maken tussen aanslag en duwtje"

"Van het gerecht in Polen hebben we uiteindelijk een A4'tje gekregen. Zij hadden de fiets in beslag genomen om te kijken of het geen breuk van de fiets was. En nu doet de gerechtelijke molen daar zijn werk. Hopelijk gaat dat snel. Eerst moet dat in Polen, pas daarna kan het verder gaan. Misschien komt er in Nederland ook een zaak, dan zijn het twee Nederlanders tegen elkaar. Dat kan misschien sneller gaan."

Meteen na de crash sprak Lefevere straffe taal. Hoe zit het eigenlijk met de rechtszaken die al dan niet worden aangespannen? "We zijn heel goed geholpen door Europ Assistance België. Zij hebben Johnny Maesschalk als advocaat genomen om te proberen om een deel van de kosten te recupereren. En Maesschalk heeft mij dan gebeld. Hij moest toch al optreden, dus waarom dan ook niet voor ons? En Fabio heeft uiteindelijk ook zelf advocaten in de arm genomen."

De rechtszaken lopen dus tegen Groenewegen, maar ook de organisatie is toch niet vrij van zonden? "Iedereen is geschrokken, zowel de daders als de slachtoffers, als de collega's, de UCI, ... Maar er zijn in het verleden al verwittigingen geweest dat die aankomst niet meer kon, maar iemand keurt dat parcours goed: de UCI."

"Ik ben het beu om als enige met mijn vingertje in de lucht te staan en de boeman te zijn. Voor alles hebben we een associatie: AIGCP, CPA, ... Zij moeten opstaan en zeggen: dit kan niet meer. Wij moeten ook de ballen hebben en zeggen: hier spurten we niet meer. En in eerste instantie is dat aan de renners."

Maar daarmee is de kous niet af. "We zijn nu wel bezig met een veiligheidscommissie", vertelt Lefevere. Ze denken onder meer aan een alarmsignaal bij gevaarlijke punten. "We zijn begonnen met 4 mensen, maar ondertussen zijn we al met 17. Nu zullen we ons dan uiteindelijk nog eens opdelen in commissies. Je weet ook, hoe kleiner je bent, hoe beter het werkt. Dus ik wil nog wel zien of er volgend jaar al iets uitvoerbaar is."