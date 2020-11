Koningskoppel Cavani-Suarez bezorgt Uruguay gouden driepunter in WK-voorronde

De top 4 in Zuid-Amerika plaatst zich rechtstreeks voor het WK, maar na een nederlaag bij Ecuador was Uruguay uit de veilige zone gezakt. Puntengewin in Colombia was dus noodzakelijk.

Na 5 minuten was het al prijs voor Uruguay. Nandez roofde een bal op het middenveld, Cavani deed de rest. Kort na de rust ging Bentancur neer in de 16 en mocht Suarez zijn 63e interlandgoal binnentrappen.

De 0-2 was geruststellend, maar Uruguay stoomde gewoon voort. Nuñez draaide het mes nog wat dieper in de Colombiaanse wonde met een afstandsschot.

Het verweer van Colombia was pover. Tot overmaat van ramp liep verdediger Mina nog tegen een rode kaart aan. Hij mist de trip naar Ecuador, waar Colombia na een 4 op 9 al bijna met het mes op de keel naartoe trekt.