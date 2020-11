Jürgen Roelandts, sporter met pensioen: "Ik zou graag coach worden"

In dit vreemde sportjaar hebben verschillende Belgische topsporters afscheid genomen van hun leven als prof. Sporza peilde bij Frederik Van Lierde, Serge Pauwels, Dirk Van Tichelt en Jürgen Roelandts hoe hun leven er nu uitziet. Vandaag deel 2 in onze reeks "sporters met pensioen": wielrenner Jürgen Roelandts.

Naam: Jürgen Roelandts

Jürgen Roelandts Leeftijd: 35

35 Sport: wielrennen

wielrennen Hoogtepunt: Belgisch kampioen in 2008

Belgisch kampioen in 2008 Laatste wedstrijd: 5e rit BinckBank Tour 2020

Wat is er veranderd in je leven?

“Op dit moment nog niet zoveel. Ik ben nog steeds geblesseerd. Ik revalideer nog na een val in de BinckBank Tour. Ik heb dus al een hele tijd niet op de fiets gezeten en op dit moment zit dat er nog niet in." "De grootste verandering is zonder twijfel dat ik veel meer thuis ben. Als profrenner ben je veel van huis en nu ben ik altijd thuis. Dat was de laatste maanden al zo door mijn blessure, maar nu gaat dat ook niet meer meteen veranderen." "Want het nieuwe seizoen, dat is niet meer voor mij. Geen stages. Geen buitenlandse koersen. Dat is wel een hele aanpassing. Ik moet me aanpassen aan een compleet nieuwe levensstijl.”

Behoud je je gezonde levensstijl?

“Ik leef minder gedisciplineerd dan vroeger, maar excessen zijn er ook niet bij, hoor. Het is allemaal wel wat losser, er moet veel minder. Maar overdrijven dat doe ik niet." "Door de hele coronasituatie leven we natuurlijk wel in een andere periode. Normaal gezien was ik nu wel meer uitgegaan, op restaurant gegaan, iets gaan drinken met vrienden. Allemaal zaken waar je in je carrière weinig tijd voor hebt." "Maar nu valt er weinig te beleven, hé. En het is nu ook niet zo dat ik dan thuis een feestje bouw. Ik leef iets minder strikt dan vroeger, maar het blijft allemaal binnen de perken.”

Jürgen Roelandts bij zijn BK-triomf in 2008.

Sport je nog?

“Ik moet eerst helemaal hersteld zijn van mijn blessure, maar dan ga ik wel weer de fiets op. Niet meer zo intens als vroeger, maar helemaal stilvallen, dat lijkt me toch ook niet gezond." "Ik ben van plan om nog 3 à 4 keer in de week te fietsen. Zonder schema, zonder verplichting, maar het lijkt me toch wel goed om dat toch nog wat te onderhouden.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik heb nog een contract tot eind december. Ik heb dus nog even tijd. Ik wil nu eerst mijn hoofd leegmaken. Wat rust, een beetje genieten. Nadenken over welke richting ik uit wil." "Vanaf 1 januari begint mijn nieuwe leven. Ik zou graag in de sport blijven, dat hoeft niet per se wielrennen te zijn, al is dat natuurlijk wel mijn expertise. Ik ben 13 jaar profwielrenner geweest. Maar ik heb altijd een brede interesse gehad in sport." "Ik heb mijn bachelor-diploma LO behaald. Ik wil in januari mijn diploma trainer B halen en daarna trainer A. Ik zou graag coach worden. Het fysieke, het sportieve interesseert me echt. Meer dan bijvoorbeeld ploegleider worden."

"Als renner was ik ook mijn eigen trainer. Ik maakte mijn eigen trainingsschema’s, in samenspraak met de ploeg. Ik hoop dat ik daarin een toekomst kan opbouwen.”

“Uitgaan, naar festivals gaan, dat heb ik gedaan voor ik prof was, in mijn studententijd. Ik heb dus niet het gevoel dat ik dat gemist heb. Grote dromen heb ik niet, al zal ik misschien wel meer tijd maken voor mijn motor. Ik heb een motor staan, van mijn grootvader. Misschien maak ik er nu wel werk van om daar eens mee rond te toeren.”