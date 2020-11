Hoe pakken Cats Oekraïense topper Jagoepova aan? "Als enkel zij scoort, kunnen we overleven"

De Belgian Cats wonnen gisteren dan wel tegen Portugal, de povere slotfase laat een kleine beetje een zure nasmaak na. "Het zijn rare omstandigheden", nuanceert Kim Mestdagh in onze Facebook Live.

"Iedereen is met een andere achtergrond naar hier gekomen: sommigen hebben veel gespeeld, anderen nauwelijks. En dan missen we nog 2 belangrijke speelsters (Emma Meesseman en Kiara Linskens). Er waren veel onzekerheden."

"Normaal gezien heb je ook 6 weken voorbereiding, nu was dat 3 dagen. Daarin moet je heel veel info opnemen. Ik was aangenaam verrast hoe vlot dat verlopen is. We moeten vooral de eerste 25 minuten onthouden, niet de laatste 15."

Toch geeft ook Mestdag toe dat de afwezigheid van Meesseman een aderlating is. "Zij is op alle vlakken een meerwaarde: scoren, assists en in defensie. We kunnen haar op elk moment de bal geven, zij vindt dan wel de oplossing of doet het in haar eentje."