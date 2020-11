Hazard volgt training Rode Duivels vanop de #FrontRow samen met 1000 zieke kinderen

Door een samenwerking tussen de Rode Duivels en Bednet en ClassContact, organisaties die onderwijs op afstand voorzien voor langdurig zieke kinderen, kan iedereen vandaag live de training volgen van de Belgen. En dat tesamen met meer dan 1000 zieke kinderen en aanvoerder Hazard.



Hoe gaat het in zijn werk? Rode Duivels Axel Witsel, Michy Batshuayi en Youri Tielemans zullen vandaag met een camera op de borst hun training afwerken. Deze camera’s zorgen voor unieke beelden, die op de website van #FrontRow live te volgen zullen zijn vanaf 17u30.



Hazard vertelt ons meer: “Ik zit momenteel in quarantaine door het coronavirus, maar door #FrontRow zal ik de training toch kunnen volgen vanop afstand. Net zoals de zieke kinderen van Bednet en ClassContact. Als team dragen we deze organisaties een heel warm hart toe, zeker in deze woelige tijden.”



Witsel zal straks dus met een camera op de borst over het trainingsveld lopen. “We wilden graag iets speciaals doen voor deze kinderen. Doordat de camera’s met een harnas op onze borst zijn bevestigd, krijg je het ‘first-person’-gevoel. Ik wil de beelden straks ook terugzien. Dit is toch wel iets unieks”, aldus Witsel.

"Door COVID-19 moeten steeds meer kwetsbare kinderen en jongeren van thuis uit les volgen", vertellen ze bij BedNet en ClassContact. "Zo zijn er dit najaar 62% meer aanvragen dan vorig jaar. We hopen dan ook op steun van de mensen, zodat we de kinderen die het nodig hebben onze diensten kunnen blijven aanbieden."