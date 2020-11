Frederik Van Lierde, sporter met pensioen: "Niet in bier en frieten gestort"

In dit vreemde sportjaar hebben verschillende Belgische topsporters afscheid genomen van hun leven als prof. Sporza peilde bij Frederik Van Lierde, Serge Pauwels, Dirk Van Tichelt en Jürgen Roelandts hoe hun leven er nu uitziet. Vandaag deel 1 in onze reeks "sporters met pensioen": triatleet Frederik Van Lierde.

Naam: Frederik Van Lierde

Frederik Van Lierde Leeftijd: 41

41 Sport: triatlon

triatlon Hoogtepunt: IronMan Hawaï 2013

IronMan Hawaï 2013 Laatste wedstrijd: Menen (13/09/2020)

Wat is er veranderd in je leven?

"De grootste verandering is dat ik veel meer thuis ben. Als triatleet was ik de helft van het jaar in het buitenland." "Het voordeel als individueel sporter is wel dat je zelf je stages kan bepalen. Tijdens vakanties kon ik dan regelen dat mijn gezin meekon. Dat maakte het wel een stuk aangenamer." "Maar het is wel een feit dat ik nu meer tijd heb voor mijn gezin. Je moet ook wel een beetje opnieuw je plaats zoeken in het gezin, want mijn vrouw en kinderen waren gewoon aan een leven waarbij papa vaak weg was. Maar dat lukt wel, ik ben ook niet het type dat op tafel slaat en zegt dat alles moet gebeuren zoals ik dat wil.”

Behoud je je gezonde levensstijl?

“Het is een verschil dat je niet meer toewerkt naar een doel. Ik sport nog wel, maar die extra 10% die het verschil maakt, die ben je snel kwijt." "Nu is sporten echt voor het plezier en dat zal ik blijven doen. Het is ook zo dat de boog iets minder gespannen staat. Je kan al eens iets meer eten of drinken, maar eigenlijk is dat geen grote verandering." "Als triatleet verbruik je heel veel calorieën en mag je eigenlijk best veel eten. Ik heb dus nooit als een pater moeten leven. En het is nu ook niet zo dat ik me nu volop in de frieten en het bier gestort heb. Sportman zijn is een "way of living" en gezond leven, dat zit er nog wel in.”

Frederik Van Lierde bij zijn grootste triomf: zijn zege in de IronMan van Hawaï in 2013.

Sport je nog?

“Na mijn laatste wedstrijd heb ik twee weken geen sport gedaan. Maar al snel ben ik weer begonnen. Ik leef niet meer als een topsporter, maar sport toch elke dag één of twee uur. Ik kan moeilijk zonder." "Uiteraard is het nu vrijblijvender, ik hang niet meer vast aan trainingsschema’s. Ik kan zelf bepalen wanneer ik sport en wat ik doe."

"Zwemmen heb ik sinds mijn laatste wedstrijd niet meer gedaan, dat was ik echt wel beu. Deels door corona natuurlijk, maar ook mochten de zwembaden open zijn, zou ik weinig zin hebben om in het water te duiken."

"Het is dus vooral fietsen en lopen, maar ook dat is anders dan tijdens mijn carrière. Ik neem nu bijvoorbeeld dikwijls mijn gravelbike. Dat is een heel anderen manier van fietsen. Ook het lopen is anders: ik kies vaak andere routes, nieuwe omgevingen.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik ben na mijn carrière zeker niet in een zwart gat gevallen. Ik coachte de laatste jaren van mijn carrière al enkele atleten en doe dat nog steeds. Voorlopig is mijn leven dus nog niet zoveel veranderd." "Daar komt wel verandering in wanneer ik op 1 maart zal beginnen aan mijn opleiding tot onderofficier in het Belgische leger. Tijdens mijn carrière was ik al in dienst, als topsporter in het leger, maar veel militaire ervaring heb ik eigenlijk niet." "De bedoeling is dat ik straks verantwoordelijke word voor topsport bij Defensie. Topsporters begeleiden die, net als ik vroeger, in dienst zijn van Defensie. Maar eerst moet ik die opleiding tot een goed einde brengen.”

