Deense Premier League-spelers mogen het VK verlaten voor clash met Rode Duivels

In de oefeninterland tussen Denemarken en Zweden stonden er geen Denen die in het VK voetballen op het veld. De 7 afwezigen: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham).

Ze moesten in het Verenigd Koninkrijk bij hun clubs blijven uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in Denemarken. Maar voor de Deense internationals is er een uitzondering op de regels aangekondigd, zo maakt de Deense voetbalbond (DBU) bekend.

Dat betekent dat de 7 bovengenoemde internationals wel inzetbaar zullen zijn in de Nations League-duels tegen IJsland (15/11) en tegen de Rode Duivels (18/11). Vrijdag reizen ze af en na het afnemen van een nieuwe coronatest kunnen ze meetrainen met de Deense selectie.

Het Verenigd Koninkrijk sloot vorige week zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken. Burgers van het VK en diegenen die een geldig visum hebben, mogen wel vanuit Denemarken naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Die moeten wel 14 dagen in quarantaine gaan.

Het leek er dus op dat de Deense internationals de eerste 2 weken na hun terugkeer in Engeland niet in actie zouden mogen komen. Tot opluchting van de Deense bond is dit probleem nu van de baan.