"Mogen meer verwachten van Belgian Cats, zelf leggen ze de lat ook hoog"

In de kwalificaties voor het EK hebben de Belgian Cats donderdag geen grootse indruk gemaakt tegen Portugal, maar ze wonnen wel. Zaterdag volgt een moeilijkere opdracht tegen Oekraïne. Onze basketbalcommentatoren Kris Meertens en Carl Berteele laten hun licht schijnen over de Belgische vrouwen.

Carl Berteele: "We leggen de lat hoog voor de Belgian Cats. Dat moet ook, vind ik, als je brons gepakt hebt op een EK, 4e werd op het WK en de nummer 7 van de wereld bent. Dan mag je wel iets meer verwachten dan het niveau dat we zagen tegen Portugal. Dat vond ik ondermaats." Kris Meertens: "Zelf leggen ze de lat ook hoog. Ze zeggen toch dat ze vanaf nu altijd voor de prijzen willen spelen. Dan kan niet alleen wanneer Meesseman meedoet. Van de Rode Duivels verwachten we ook dat ze kunnen winnen zonder Eden Hazard en Kevin De Bruyne." "Tegen Portugal vond ik het niet zo goed, ook niet slecht. Ik had er meer van verwacht, maar ik heb wel begrip voor het feit dat ze al lang niet meer samen gespeeld hadden. Ook het ontbreken van Linskens en Meesseman heeft meegespeeld. De Cats waren zoekende."

Berteele: "Dat zijn inderdaad verzachtende omstandigheden, maar om dan zo terug te zakken en bijna op het niveau van Portugal te acteren, dat vond ik toch een klein beetje onluisterend."

Meertens: “Meesseman trekt het niveau van de anderen omhoog. Ze maakt

het makkelijker voor iedereen. Als er geen oplossingen gevonden worden, dan

lost zij het op. Ze is onmisbaar. Nu liepen de andere speelsters wat verloren." Berteele: "Als je de nummer 7 van de wereld bent, was prestatie tegen Portugal wel eentje om je als bondscoach kwaad op te maken. Dat mag niet meer gebeuren, zo streng mag je wel zijn. Ik had ook verwacht dat enkele speelsters hun kans zouden grijpen, maar niemand is opgestaan."

"Oekraïne mag geen probleem zijn met oog op EK"

Kris Meertens: "Of dit een wake-upcall was? Dat gevoel had ik niet echt bij de speelsters. Ik vind dat de speelsters het misschien te rooskleurig inzien. En wij misschien te dramatisch. Maar Oekraïne is toch een ander niveau dan Portugal. Zonder Linskens en Meesseman gaat het spannend worden." Berteele: "De match tegen Portual was absoluut geen referentie dat je het ook zonder Emma Meesseman kunt. En zelfs als ze verliezen tegen Oekraïne, zal de prestatie toch goed moeten zijn. Iets om je aan op te treken. Ze weten zelf ook wel dat het beter moet. Dat zijn ze ook aan zichzelf verschuldigd." "Tegen Portugal gingen veel te weinig vrije shots binnen. Dat mag tegen Oekraïne niet gebeuren. Ook de vrijworpen moeten veel beter. Als de Cats hun snelheid kunnen uitspelen en de vrije speelster kunnen vinden, dan hoeven ze geen angst te hebben."

