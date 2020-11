VIDEO: Eder en Teixeira bezorgen Jiangsu Suning 1e titel in China

Na de 0-0 van zondag was het erop of eronder. Vlak voor de rust kreeg Evergrande een rode kaart: He Chao, vorig seizoen nog uitgeleend aan Jiangsu Suning, stopte Teixeira foutief af. De Braziliaanse Italiaan Eder, ex-Inter, zette de vrijschop feilloos om: 0-1 bij de rust.

Bekijk de 0-1 van Eder:

Braziliaan Teixeira beslist match

In het winnende kamp viel Ivan Santini, ex-Kortrijk, -Standard en -Anderlecht, in het slot in.

Fellaini 5e, Dembélé 11e

De coronapandemie zorgde ervoor dat de competitie niet in februari maar pas eind juli van start ging. De 16 teams werden opgesplitst in 2 hotelcomplexen - eentje in Dalian in het noordoosten van China en eentje in Suzhou, dicht bij Shanghai - voor de 1e fase van het nieuwe seizoen. Daarin werd gespeeld in 2 groepen van 8 teams. De top 4 plaatste zich voor de kwartfinales om de titel.



Marouane Fellaini sneuvelde met Shandong Luneng in de kwartfinales van de play-offs. Via de klassementswedstrijden legden Fellaini en co nadien beslag op de 5e plaats.



Mousa Dembélé en Guangzhou R&F grepen naast een plaats in de play-offs om de titel en moesten in de nacompetitie aan de slag voor de 9e tot 16e plaats. Guangzhou R&F moest uiteindelijk vrede nemen met de 11e stek.