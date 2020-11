Thibau Nys is 18 geworden, zijn geschenk: een nieuw seizoen van DNA Nys

Seizoen 4 aflevering 1:

Sven Nys: "Stress bij de start als ik een gouden speld had"

Seizoen 3 van DNA Nys eindigde met de wereldtitel van Thibau bij de junioren. In de eerste aflevering van seizoen 4, wordt teruggeblikt naar de periode kort daarna.

Op 8 februari rijdt Thibau in Lille zijn eerste cross in de regenboogtrui. Een nieuwe trui, maar één ding is niet veranderd. "De spelden van mijn rugnummer doe ik als bijgeloof altijd op dezelfde manier op", vertelt hij.

Waarop papa Sven inpikt: "Ik wou nooit een gouden speld. Die probeerde ik er altijd uit te halen. Als ik toch een gouden speld had, dan ging ik al met heel veel stress naar de start."

Dat is bij Thibau niet het geval en hij wint ook in Lille. Zijn allereerste zege als wereldkampioen.