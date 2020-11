Seppe Smits is opnieuw 9 maanden out na knieoperatie

Het Belgische nationale snowboardteam bereidt op dit moment het



komende winterseizoen voor op de Stubai-gletsjer in Oostenrijk. Bij een val op training brak Smits zijn linkerscheenbeen ter hoogte van het kniegewricht. De dubbele wereldkampioen slopestyle werd gerepatrieerd naar België, waar hij gisteren door professor Bellemans

geopereerd werd.

De operatie is goed en zonder enige complicatie verlopen, meldt Sneeuwsport Vlaanderen. Er wacht Smits echter opnieuw een lange revalidatie van 9 maanden. In maart 2018 liet hij zich operereren aan kraakbeenletsels in zijn rechterknie. Daarmee was hij even lang out.

Smits klinkt strijdvaardig: "Het is zeker balen om mij wederom te blesseren, de voorbije weken voelde ik mij echt goed op mijn snowboard en had ik veel zin in dit winterseizoen. Maar de operatie is goed verlopen en de dokter zegt dat ik weer 100 procent zal worden. Ik ga er dan ook alles aan doen om zo sterk mogelijk terug te komen.“