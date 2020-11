Schrijf je nu als duo in voor de virtuele Zesdaagse Vlaanderen-Gent

De pistiers zelf blijven dit jaar ook niet bij de pakken zitten. Negen profrenners voor wie de piste hun tweede thuis is, vallen in het Kuipke de snelste rondetijd aan. Zes mannen (Iljo Keisse, Gerben Thijssen, Kenny De Ketele, Fabio Van Den Bossche, Otto Vergaerde en Jules Hesters) geven vanaf dinsdag, elk om beurt, het beste van zichzelf over één ronde in het Kuipke. Drie vrouwen (Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Julie De Wilde) doen hetzelfde, verspreid over de zes dagen.

Op www.desnelsteronde.be kun je raden wie op zondag tot winnaar en winnares worden gekroond. De beste voorspellers winnen duotickets voor een VIP-beleving op de Zesdaagse van volgend jaar.